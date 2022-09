Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna del nervosismo per le principali borse asiatiche, a causa delle crescenti preoccupazioni per i nuovi lockdown imposti dal governo di Pechino e della prospettiva di un aumento dei tassi da parte della Fed. Oggi la borsa di Wall Street rimarrà chiusa per festività.L'indice giapponese(-0,03%) si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,65%.Pessimo il mercato di(-1,52%); sulla stessa linea, poco sotto la parità(-0,34%).In frazionale progresso(+0,61%); sui livelli della vigilia(+0,11%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,57%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,14%. Andamento negativo per l', che tratta con una perdita dello 0,71%.Il rendimento per l'è pari 0,23%, mentre il rendimento deltratta 2,63%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 54 punti; preced. 55,5 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,5%)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. -0,1%)01:50: Partite correnti (atteso 714 Mld ¥; preced. -132 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,7%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,1%; preced. 4,2%).