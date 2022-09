Borse europee in rosso assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che accusano perdite consistenti, in risposta alle rinnovate tensioni sul mercato del gas a causa della chiusura del gasdotto Nord Stream. Si è aperta una settimana cruciale, in vista della riunione della BCE e del vertice dei Ministri dell'energia europei, che dovrebbero imporre misure per fronteggiare l'emergenza.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 0,9931. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.710,5 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,25%.Sale lo, attestandosi a +236 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.scende, con un ribasso del 2,22%,è stabile, riportando un moderato +0,09%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,20%.A Milano, forte calo del(-2,01%), che ha toccato 21.480 punti; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 23.440 punti, ritracciando del 2,04%. In netto peggioramento il(-2,4%); sulla stessa tendenza, pessimo il(-1,85%).A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 1,4 miliardi di euro, in calo dell'11,19%, rispetto ai 1,58 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,41 miliardi di azioni, rispetto ai 0,45 miliardi precedenti.Tra i 419 titoli trattati, 263 hanno chiuso in flessione, mentre 82 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 74 azioni.di Milano, troviamo(+1,69%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,06%.Crolla, con una flessione del 4,82%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,79%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,32%.Tra i(+3,09%),(+2,63%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,26%.In perdita, che scende del 4,88%.Sotto pressione, che accusa un calo del 4,71%.