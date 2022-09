Caro energia, la Germania prepara un pacchetto di aiuti da 65 miliardi

(Teleborsa) - La coalizione di governo guidata daha varato undel valore di circaper aiutare milioni di famiglie a far fronte all’impennata dei prezzi dell’. Una parte consistente della misura sarà finanziata tassando glidelle compagnie energetiche che, ha detto il ministro delle Finanze Lindner, garantiranno allo Stato federale entrate a due cifre in miliardi di euro.Il pacchetto è destinato a coprire il saldo del 2022 e del 2023, e l’importo complessivo sarà ancora più grande grazie ai contributi dei. È il terzo piano di aiuti di Scholz da quando è entrato in carica meno di 10 mesi fa. I due precedenti avevano un valore di oltre 30 miliardi di euro.Nel provvedimento sono previsti unper(a dicembre riceveranno rispettivamente un bonus di 300 e 200 euro, èer i pensionati dal 2023 scatterà anche un taglio fiscale da 5 miliardi), l'introduzione di unper i consumi finali di elettricità fino a una certa soglia, unper ila livello nazionale che sostituisca il biglietto mensile da 9 euro che questa estate ha avuto una grande successo (stanziati 1,5 miliardi di euro a questo scopo), un incremento deglipari a 18 euro al mese per il primo e il secondo figlio.Berlino ha attivato nel frattempo ladel suoper ila tre livelli e sta valutando la possibilità di allentare diverse politiche energetiche e ambientali per mitigare le conseguenze, tra cui l’estensione dei cicli di vita delle centrali nucleari e a carbone. "La Russia – ha dichiarato Scholz – non è un partner energetico affidabile. Supereremo questo inverno". In agosto ltedesca è salita al 7,9% su base annua e secondo la Bundesbank potrà toccare il 10% entro fine anno, per la prima volta dagli anni Cinquanta.