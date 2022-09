Cicloturismo, Banca IFIS lancia la web serie "Made In Bike"

(Teleborsa) - La bicicletta è stata protagonista, in questi ultimi anni, di una vera e propria rivoluzione della mobilità in Italia: la produzione di biciclette è stimata, infatti, in crescita del 7% annuo nel triennio 2021-2023 e il Belpaese si conferma primo produttore europeo, con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati nel 2021 e una quota di mercato del 21%. In linea con questa tendenza e soprattutto con il proprio ruolo di Banca a supporto delle piccole e medie imprese italiane,ha realizzato la: un modo originale – spiega la banca in una nota – per raccontare le eccellenze imprenditoriali e le bellezze dei territori italiani attraverso un viaggio in bicicletta condotto da, ciclista famosa per aver battuto ilcome donna più veloce ad aver circumnavigato il globo in bicicletta nel 2014.In ogni puntata,fornisce diversi consigli a chi intende cimentarsi nel cicloturismo, incontrando due rappresentanti di aziende del territorio appartenenti alla filiera della bicicletta e del mondo enogastronomico. Il format – ideato e realizzato in collaborazione con Social Content Factory, parte di– prevede un(Nord, Centro e Sud Italia) e coinvolge aziende eccellenti della bike economy e dell'enogastronomia: E-max, Casearia Monti Trentini, Focarini Bikes, Cantina dei Colli Ripani, Vaimoo, Azienda Agricola Scisci.Ilsi inserisce nelle attività che la Banca promuove per diffondere una cultura dellaRappresenta, infatti, una seconda edizione dopo laper celebrare una delle figure fondamentali all’interno del ciclismo. Banca Ifis è inoltre attiva nel mondo nel ciclismo attraverso diverse manifestazioni: per il terzo anno consecutivo, è sponsor delle Classiche del Ciclismo Italiane e delle Gran Fondo Il Lombardia e Strade Bianche, è inoltre mainsponsor dell'Oscar del Cicloturismo e del Festival Pavé. La Banca ogni anno realizza iluna ricerca che quantifica la bike economy, approfondisce stato di salute e le prospettive del comparto nonché i principali trend del settore.