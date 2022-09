Europa a picco. Volano gas e petrolio, sale lo spread

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si aggrava il bilancio delle borse europee strette nella morsa del gas, dopo la decisione di Gazprom di tenere chiuso il gasdotto Nord Stream a tempo indeterminato. La notizia ha fatto volare i prezzi del gas sulla piazza di Amsterdam e allo stesso tempo ha fatto cadere l'euro nei confronti del dollaro sotto quota 0,99 usd, con il mercato che teme per la tenuta dell'economia europea.in vista dell'atteso taglio alla produzione da parte dei Paesi dell'Opec+ , per mantenere alti i prezzi dell'oro nero.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Giovedì si riunisce la BCE. Restano le aspettative di un maxi-rialzo dei tassi di 75 punti base. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.711,8 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,38%.In salita lo, che arriva a quota +241 punti base, con un incremento di 10 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,96%.sensibili perdite per, in calo del 2,59%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,89%; in apnea, che arretra dell'1,84%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,35%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 23.367 punti., segna un buon incremento, che riporta un +0,81% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,84%.Scende, con un ribasso del 3,65%.di Milano,(+3,42%),(+1,17%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,03%.Crolla, con una flessione del 4,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,86%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 54 punti; preced. 55,5 punti)10:00: PMI servizi (atteso 50,2 punti; preced. 51,2 punti)10:00: PMI composito (atteso 49,2 punti; preced. 49,9 punti)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,2%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,7%; preced. -3,7%).