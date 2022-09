Eurozona, l'economia si contrae ancora trainata dalla Germania

(Teleborsa) - L’attività economica dell’eurozona indica una contrazione per il secondo mese consecutivo. Gli ultimiindicano un settore privato dell’eurozona in maggiore contrazione, con l’andamento del terziario unitosi a quello del manifatturiero nel registrare unmensile. I valori di declino sono stati particolarmente elevati nella più grande economia dell’eurozona, ovvero la Germania.L’indebolimento dell’attività ha generalmente rispecchiato il, registrando a metà del terzo trimestre un tasso di riduzione dei nuovi ordini più rapido. L’ha continuato ad aumentare, ma ad un tasso più fiacco a causa del minore carico di lavoro e della contenuta fiducia economica. Anche se è rimasto elevato, ildei costi e dei prezzi di vendita ha continuato a ridursi, dando un po’ di sollievo alle imprese.L’Indice destagionalizzato S&P Global PMI della Produzione Composita dell’Eurozona di agosto ha registrato un valore inferiore alla soglia di non cambiamento di 50 per il secondo mese consecutivo, scendendo a 48,9 da 49,9 di luglio. Anche se solo modesto, il tasso di contrazione di quest’ultima indagine è stato maggiore di quello di inizio terzo trimestre.La generale riduzione della produzione di agosto riflette il, questi ultimi entrati in territorio di contrazione per la prima volta da marzo 2021. Ciò detto, la flessione del terziario è stata solo marginale e molto più debole rispetto al manifatturiero, dove si è registrato di nuovo un forte calo. Salgono dunque a tre i mesi consecutivi in cui laproduzione manifatturiera indica un declino.I dati PMI nazionali hanno identificato lacome causa principale del declino generale dell’attività dell’eurozona, vista la forte contrazione della produzione, la più elevata dalla prima ondata della pandemia da Covid19. L’unica altra nazione che ha registrato un calo dell’attività a livello composito è stata l’, dove la produzione ha indicato una contrazione per il secondo mese consecutivo, anche se quella di agosto è stata marginale. In, anche se la produzione ha continuato ad aumentare, i tassi di espansione sono stati solo modesti rallentando a valori più deboli in 17, sette e 18 mesi rispettivamente."Un secondo mese di contrazione delle condizioni economiche dell’eurozona- avverte, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - analizzando i dati finali del PMI Composito dell’eurozona. Ad agosto si è registrato un tasso di calo maggiore della produzione, con aziende e famiglie che hanno ridotto le spese, vista la recente impennata dell’inflazione e le crescenti incertezze sulle prospettive economiche futuri. I prezzi di acquisto e di vendita delle aziende continuano a salire a ritmi mai visti prima della, evidenziando la persistenza di, ma l’ulteriore rallentamento dei tassi di crescita di agosto lascia intravedere almeno uno spiraglio di luce, che ci suggerisce che il picco dell’inflazione potrebbe essere già passato", conclude Williamson.