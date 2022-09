Eventi e scadenze: settimana del 5 settembre 2022

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -Consiglio dell'UE - Riunioni ministeriali internazionaliParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoFiera Milano - Gastech 2022 - Gastech, che si svolge annualmente, è il più grande evento al mondo dedicato al gas naturale. Si riuniranno i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti per affrontare le sfide della sicurezza e della transizione energetica. Ci saranno oltre 4.000 delegati, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gasOPEC - 32° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaBorsa Italiana - Italian Sustainability Week - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, con dibattiti tra Società e Investitori. Durante l'Italian Sustainability Week, esperti e opinion leader condivideranno la loro visione strategica, dando testimonianza di piani concreti in termini di crescita sostenibile, strumenti di finanziamento e strategie di investimento sostenibile. Le Società avranno l'opportunità di confrontarsi con Investitori istituzionali domestici e internazionali circa le loro strategie di sostenibilità.Consiglio di associazione UE-Ucraina - Il Consiglio di associazione discuterà dell'agenda bilaterale UE-Ucraina, in particolare dell'attuazione dell'accordo di associazione e dello stato di avanzamento della cooperazione tra l'UE e l'Ucraina. Discuterà inoltre del sostegno dell'UE dall'inizio della guerra di aggressione russa e della domanda di adesione dell'Ucraina all'UEBanca d'Italia - €-coin; Ita-coinStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festività- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2022Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiConsiglio di associazione UE-Georgia - Il consiglio di associazione discuterà delle relazioni UE-Georgia, nel contesto della sua domanda di adesione all'UE, con particolare attenzione al dialogo politico e alle riforme, alla cooperazione economica e settoriale, agli scambi e alle questioni commerciali nonché alla risoluzione pacifica dei conflitti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestraleFed - Beige BookEurofi Financial Forum 2022 - Si svolge a Praga l'evento organizzato da Eurofi improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corsoEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'ItaliaAttività istituzionali - Visita ufficiale del Presidente Mattarella nella Repubblica di Albania, a Tirana11.00 - ART - Presentazione Relazione annuale - L'Autorità di regolazione dei trasporti presenta la propria Relazione annuale al Parlamento presso la sala Zuccari del Senato della Repubblica- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Partecipazione alla Italian Equity Week organizzata da Borsa Italiana- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2022- CDA: Approvazione della relazione semestrale 2022- CDA: Relazione semestraleParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria ad Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call per presentare risultati al 30.06.2022 con il CEO Matteo Liberali e il CFO Eligio Macchi- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleAttività istituzionali - Visita ufficiale del Presidente Mattarella nella Repubblica di Macedonia del NordEU - Riunione ECOFIN a Praga. Partecipa Christine LagardeBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breveEU - Riunione dell'Eurogruppo a Praga. Partecipa Christine LagardeCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività- CDA: Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Approvazione dei dati semestrali al 30 Giugno 2022- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Risultati al 30.06.2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022