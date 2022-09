Intesa Sanpaolo, comunicazione settimanale sull'acquisto di azioni proprie

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, in relazione all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) comunicato al mercato il 24 giugno 2022 e avviato il 4 luglio 2022, ha comunicato che dal 29 agosto al 2 settembre 2022, hacomplessivamente, ad un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,7066 euro, per untotale diil 3 agosto sono state annullate 322.814.884 azioni proprie acquistate dal 4 al 29 luglio 2022, pari a circa l'1,62% del capitale sociale ante annullamento (che era suddiviso in 19.977.435.963 azioni ordinarie prive del valore nominale e si è modificato nella sua composizione, per la riduzione del numero di azioni che lo costituiscono, ma non nel suo ammontare, rimasto pari a 10.368.870.930,08 euro).Al 2 settembre 2022, dall'avvio del programma, il colosso creditizio ha acquistato complessivamente 710.158.566 azioni, pari a circa il 3,55% del capitale sociale ante annullamento, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,7263 euro, per un controvalore totale di 1.225.925.724,41 euro.A Milano, oggi, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo del 2,37%.