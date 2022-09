Itabus lancia l'iniziativa #VotaConItabus

(Teleborsa) -, azienda privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza,: una nuova promozione acquistabile entro il 19 settembre e valida dal 20 al 28 settembre, che offre uno sconto del 30% sui viaggi di andata e ritorno, per agevolare gli spostamenti di milioni di italiani fuori sede che viaggeranno per recarsi alle urne.L'ideale, dunque, per i tanti cittadini che si sposteranno in occasione delle elezioni, oltre che un'opportunità di viaggiare a prezzi scontati per coloro che vorranno trascorrere un weekend fuori o per una trasferta di lavoro. La promozione, infatti, è valida per tutte le tratte operate da Itabus, e possono utilizzarla tutti i passeggeri (non sarà pertanto necessario esibire alcuna specifica documentazione).Itabus, che oggi offre, presenta l'iniziativa #VotaConItabus per sostenere gli spostamenti dei quasi 5 milioni di italiani che dovranno prendere un mezzo di trasporto per esprimere il proprio voto. In un periodo come quello elettorale, in cui la domanda di traffico è particolarmente elevata, il costo del viaggio spesso rappresenta un ostacolo per gli elettori fuori sede, così facendo invece Itabus aiuta i propri passeggeri accompagnandoli a votare a tariffa scontata.I viaggiatori che nel frattempo avevano già acquistato un biglietto Itabus per il periodo compreso fra il 20 ed il 28 settembre, riceveranno un voucher pari al 30% del costo del proprio titolo di viaggio[1], che potranno utilizzare in seguito scegliendo fra le tante opzioni disponibili sul sito di Itabus.I biglietti in promozione saranno acquistabili sul sito www.itabus.it, sull'app Itabus, tramite il servizio clienti Itabus e presso tutti i rivenditori autorizzati.