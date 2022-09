Mosca: "sta cominciando una grande tempesta globale"

(Teleborsa) - Una "" a causa dalle azioni dell'Occidente. È lo scenario predetto dal portavoce del Cremlino,, che ha assicurato che lasarà comunque in grado "di preservare la macrostabilità in mezzo a questa tempesta". Intanto secondo quanto riportato dall'agenzia Tass il vice premier russo con delega per l'energiaha sostenuto che il blocco di Nord Stream è dovuto unicamente alle sanzioni europee che hanno impedito le adeguate riparazioni violando i contratti e non ha escluso ulteriori aumenti del prezzo del gas in Europa che potrebbe toccare "livelli record".Nel fine settimana colloquio telefonico tra la presidente della Commissione europeae il presidente ucraino. "Si è discusso dell'assegnazione della prossima tranche di aiuti macro finanziari dell'Ue il prima possibile" e si è sottolineato "la necessità di preparare l'ottavo pacchetto di, compreso il divieto di rilasciare visti ai cittadini russi", ha spiegato su Twitter il presidente ucraino che ha aggiunto che durante lasi sono coordinate " le misure per limitare idella Russia dalla vendita di". È stata considerata dai due leader "anche la possibilità di una rapida valutazione da parte della Commissione europea non appena l'Ucraina avrà soddisfatto le sue sette raccomandazioni" per l'iter diZelensky che in uno dei suoi videomessaggi serali nel weekend ha messo in guardia gli europei da unsull'. "In questi giorni, la Russia sta cercando di aumentare ancora di più lasull'Europa: il pompaggio di gas attraverso il Nord Stream è completamente interrotto. Perché lo stanno facendo? La Russia vuole distruggere la vita normale di ogni europeo, in tutti i paesi del nostro continente. Vuole indebolire e intimidire tutta l'Europa, ogni Stato", ha affermato il presidente ucraino. Secondo Zelensky dove la Russia non può agire con il potere delle armi convenzionali agisce quello dell'energia."Questo inverno, la Russia si sta preparando per un decisivo attacco energetico contro tutti gli europei. E le risposte chiave a questo dovrebbero essere due cose: la prima è la nostra unità,nella difesa contro uno stato terrorista, e la seconda è ildella nostra pressione sulla Russia – ha dichiarato –. Ovvero il rafforzamento di tutti i livelli di sanzioni e ladelle entrate del petrolio e del gas della Russia. Più attacchi sferriamo tutti insieme, meno attacchi questi terroristi saranno in grado di compiere".