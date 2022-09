PharmaNutra, utile netto 1° semestre aumenta a 8,2 milioni

PharmaNutra

(Teleborsa) -ha chiuso i primo semestre con unrisetto ai 7 milioni al 30 giugno 2021.consolidati sonorispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente a 39,7 milioni di euro (euro 32,3 milioni al 30 giugno 2021). In termini di volumi, le vendite di prodotti finiti al 30 giugno 2022 raggiungono 5 milioni di unità, con un incremento del 30% circa rispetto ai 3,9 milioni di unità del primo semestre dell’esercizio precedente.I costi operativi del primo semestre 2022 ammontano a 27,5 milioni, con un incremento del 24,3% rispetto al 30 giugno 2021 (Euro milioni 22,1). Le dinamiche inflazionistiche che hanno caratterizzato il semestre in esame non hanno determinato riduzione nella marginalità, grazie alle azioni di efficentamento dei costi messe in atto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 alle quali è stato affiancato un aumento dei prezzi di vendita a partire dal mese di marzo 2022. Ilsi attesta a(10,3 milioni nel primo semestre 2021), con una crescita del 20,8% circa rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.Laal 30 giugno 2022 presenta un saldo positivo di Euro 19,6 milioni rispetto a 28,1 milioni del 31 dicembre 2021, dopo avere pagato dividendi per 6,9 milioni e acquistato azioni proprie per 2,1 milioni.