Sanlorenzo ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Sanlorenzo

operare sul mercato in un’ottica di investimento di medio e lungo termine

impiegare risorse liquide in eccesso

ottimizzare la struttura del capitale

disporre di un "magazzino titoli" da utilizzare nell’ambito di operazioni straordinarie di interesse di Sanlorenzo

disporre delle azioni a servizio dei futuri eventuali piani di incentivazione azionaria del management approvati dalla Società.

Sanlorenzo

(Teleborsa) -ha comunicato l’sulla base della delibera autorizzativa approvata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022.Il programma è volto a consentire alla Società di acquistare le azioni per:Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera assembleare, anche in più tranche, fino a un, entro il 28 ottobre 2023 (18 mesi dalla delibera assembleare).Le operazioni di acquisto di azioni in attuazione del programma avverranno nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti.Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul mercato nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.Al 2 settembre, la Società ha in portafoglio 58.666 azioni proprie.Intanto in Borsaregistra una flessione dell'1,42% e si attesta a 31,35 euro.