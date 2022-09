SOCOTEC Italia acquisisce il 100% di IMG

(Teleborsa) -(gruppo SOCOTEC) attiva nei servizi di testing, ispezioni e certificazioni nel settore delle infrastrutture e dell'ambiente,, specializzata in sistemi di monitoraggio complessi in ambito geotecnico e strutturale. L’acquisizione di rafforza il team di 700 professionisti di SOCOTEC Italia, impegnati nella progettazione, fornitura e installazione di dispositivi di monitoraggio complessi di tipo geotecnico e infrastrutturale, nonché nell’automazione dell’elaborazione e diffusione dei dati attraverso l’uso del DDS (Data Dissemination System) un sistema Web-GIS personalizzabile sviluppato dalla società.SOCOTEC, per la costruzione della, ha sviluppato e gestito uno dei, installando oltre 35.000 sensori e acquisendo e gestendo quantità enormi di dati misurazioni riguardanti edifici e monumenti storici come il Colosseo, la Colonna Traiana, parte delle antiche mura romane che circondano il centro storico di Roma e la Basilica di Massenzio.è presente in Polonia, fornendo consulenza nel campo del monitoraggio geotecnico e topografico ed è coinvolta in alcuni dei più grandi progetti infrastrutturali europei come la gestione del monitoraggio della"Siamo entusiasti di avere IMG nel nostro gruppo che permette di consolidare la nostra posizione nel campo di sistemi complessi di monitoraggio geotecnico e infrastrutturale in Italia", afferma, CEO di SOCOTEC Italia.Per, fondatori di IMG, "l’adesione al gruppo SOCOTEC è una grande opportunità" per "rispondere al meglio alle nuove sfide del mercato italiano ed internazionale"., CEO del Gruppo SOCOTEC, afferma che "la sostenibilità delle infrastrutture e delle strutture ingegneristiche è una questione cruciale per lo sviluppo economico, indipendentemente dal Paese o dal continente. Costruire nel rispetto dei temi dello sviluppo sostenibile e costruire infrastrutture resilienti richiede competenze specialistiche e tecnologie innovative di monitoraggio e sorveglianza".