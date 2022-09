Unicredit: Orcel: "Situazione peggiorerà. Lanciamo aiuti preventivi per sostenere redditi"

UniCredit

(Teleborsa) - "Insiamo convinti che la ragion d’essere delle banche sia quella di aiutare le persone a costruire un futuro migliore". Così il Ceo del Gruppoin conference call, per presentare ilcon cui mette a disposizione 8 miliardi per famiglie e imprese: un plafond di 5 miliardi di euro di nuovi finanziamenti alle imprese altri 3 miliardi mediante la sospensione dei pagamenti della rate sui finanziamenti a imprese e famiglie e la flessibilità delle spese per i clienti privati."Tutte le nostre azioni - sia che si tratti di concedere un prestito o un mutuo, sia che si tratti di offrire flessibilità finanziaria con meno spese - sono pensate per. Vogliamo fare del nostro meglio perché possano avere la libertà e l'opportunità di crearsi la vita che desiderano", ha sottolineato Orcel."Con UniCredit Unlocked, perché nell’ESG la S abbia lo stesso peso della E", ha ricordato il manager, ribadendo ""abbiamo detto che lo avremmo fatto attraverso azioni e non parole e che avremmo fornito il miglior supporto possibile alle comunità"."Tutti noi viviamo sulla nostra pellee dell'aumento del costo della vita. Ciò nonostante i", ha affermato Orcel, spiegando che il lancio del piano UniCredit per l'Italia è diretta conseguenza di quello che sta accadendo in Europa e si propone di rispondere alla crescita dell'inflazione e "mitigare gli impatti negativi che derivano dalla situazione attuale".in questi tempi difficili, aiutandoli a sbloccare un futuro migliore, nonostante le sfide che tutti noi dobbiamo affrontare", ha concluso il Ceo di Unicredit, assicurando "non c'è dubbio che questi siano tempi difficili, ma state certi che faremo tutto il possibile per fornire sempre il supporto necessario e costruire insieme un futuro migliore"."Non c'è dubbio che laed è anche difficile prevederne gli sviluppi perchè è gestita e causata da decisioni politiche", ha detto Orcel, ricordando che Unicredit ha pensato didelle famiglie.Il manager ha spiegato che la banca al momento "un significativo o materiale", ma "ci si attende che questo succeda e succederà quanto più questa guerra che attraversiamo sia lunga e quanto meno i governi prendano delle misure di compensazione".Parlando dell', il numero uno di Unicredit ha ricordato che, perché in USA risponde ad una fase di "surriscaldamento dell'economia", mentre in UE ha a che fare con un aumento degli imput produttivi, non solo prodotti energetici, ma anche agricoli ed alimentari. Un diverso scenario - ha spiegato - che potrebbe avere