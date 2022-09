Confesercenti, Fiorelli: "Con BrodettoFest a Fano stagione turistica allungata di 15 giorni"

(Teleborsa) - "In questi 20 anni abbiamo individuato un format che fa lavorare tutta la filiera del pescato e i ristoratori della nostra città. Lo scopo di Confesercenti è valorizzare questo piatto, che non è solo una ricetta ma rappresenta un'eccellenza del territorio. Abbiamo riscoperto un piatto che era scomparso dalla tradizione e che ora fa lavorare tanti ristoratori. Nel tempo la città e il territorio hanno fatto passi da gigante promuovendo il turismo e la cultura della sostenibilità". È quanto ha affermatoin occasione della conferenza stampa di presentazione del BrodettoFest 2022 che si è tenuta oggi al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf). "Quello che Confesercenti fa da vent'anni è promuovere non solo un piatto o una ricetta ma un'intero territorio che è quello della città di Fano, ma non solo. Oggi questo piatto, riscoperto vent'anni fa, si trova in tutti i ristoranti della nostra zona. Si tratta di una ricetta, tradizionalmente cucinata dalle famiglie nei giorni di festa, che era un po' scomparsa dalla tradizione cittadina e che abbiamo riportato nei menù dei ristoranti. Oltre 20 ristoranti della città di Fano promuovono questo piatto con grande successo. Oggi siamo a Roma per presentare non solo un piatto ma un intero territorio insieme all'attività di promozione turistica che portiamo avanti da vent'anni. Siamo orgogliosi di essere al Mipaaf perché insieme al Ministero promuoviamo una campagna di conoscenza del pescato, conoscenza del mare, e di rispetto per i prodotti e le coste del nostro territorio. Un'attività indirizzata in modo particolare ai bambini che ha dato grandi risultati. Uno di questi è l'aver portato nelle mense delle scuole della città di Fano cibo a base di pesce fresco dell'Adriatico. È un altro grande successo raggiunto grazie a un festival che da vent'anni promuove tutto il territorio e tutte le eccellenze della nostra Provincia"."Da anni abbiamo migliaia di presenze nelle nostre strutture ricettive, migliaia di porzioni di brodetto e quintali di pesce fresco serviti. Tanti turisti che vengono a Fano nel corso della tre giorni. L'obiettivo principale raggiunto in questi anni è stato quello di allungare la stagione turistica di 15 giorni".