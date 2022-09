Energia, Confapi: misure subito per evitare crisi irreversibile

(Teleborsa) -rappresentata dasi accinge ad affrontare una ripresa autunnaleche rischiano di mettere a terra intere strutture produttive nazionali". L'Associazione chiede, dunque, misure immediate per evitare unaMolte imprese, ", rischiano la chiusura con conseguenti perdita di posti di lavoro e quote di mercato o, nella migliore delle ipotesi, di finire preda di investitori/speculazioni internazionali, disperdendo un patrimonio che finora è stato pilastro della nostra economia". Confapi,chiedono con forza ale a tutte ledi varare immediatamenteAllo stesso tempo di aper una sorta dicontinentale sull'energia che abbia obiettivi immediati anche a medio termine. Quellidevono essere rivolti a sostenere le imprese tuttea fronte delMa anche a forniresulleGli obiettivi di medio termine "devono comprendere la realizzazione diSappiamo infatti - si legge nella nota di Confapi - che oltre a fattori endogeni, come quello della guerra in Ucraina, delle sanzioni e delle contro sanzionin particolare si porta dietro un'eredità pesante di mancate politiche energetiche strategiche. Sono altresì necessari provvedimenti che consentano alle imprese di poter rateizzare le bollette energetiche anche nell'ultimo trimestre del 2022, prevedendodei fornitori di concedere la rateizzazione (molti non lo stanno facendo) senza alcuna riserva o discrezionalità. O, andrebbe allargata la platea dei beneficiari dei crediti d'imposta concessi alle imprese energivore considerando anche tutte quelle imprese chea prescindere dai consumi.Per incentivare poi gli investimenti sulle energie rinnovabili, sarebbe opportuno stimolare anche quelli delattraverso crediti d'imposta, prevedendo una copertura di almeno un 30% sugli investimenti di impianti progettati per l'auto consumo o per progetti di Comunità Energetiche