Ferragamo, utili e ricavi in aumento a doppia cifra

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2022, il Gruppoha realizzatopari a 630 milioni di euro, in aumento del 20,3% a cambi correnti e del 17% a cambi costanti2 rispetto ai 524 milioni del primo semestre 2021.Ildel primo semestre è stato pari a 453 milioni di euro, in aumento del 25,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.Il EBITDA ) è passato da 144 milioni di euro del primo semestre 2021, a 180 milioni di euro, con un’incidenza percentuale sui Ricavi del 28,5% rispetto al 27,5% del primo semestre 2021. Il) è stato positivo per 95 milioni di euro, in crescita del 44,7% rispetto ai 66 milioni di euro registrati nel primo semestre 2021.Ilè stato positivo per 88 milioni di euro, rispetto ai 56 milioni di euro del primo semestre 2021.del Periodo, inclusivo del risultato di terzi, è pari a 62 milioni di euro, in crescita del 85,2% rispetto ai 33 milioni di euro registrati nel primo semestre 2021.del Gruppo risulta pari a 62 milioni di euro, rispetto ai 31 milioni di euro del primo semestre 2021.Al 30 giugno 2022 il Gruppo ha registrato unaNetta Adjusted positiva per 309 milioni di euro (rispetto a 205 milioni di euro al 30 giugno 2021). Includendo l’effetto del principio contabile IFRS 16, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30giugno 2022 è negativa per 290 milioni di euro.