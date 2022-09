Future USA positivi in attesa di Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici statunitensi anticipando una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, tra circa di mezz'ora, all'indomani della pausa per il Labor Day. Il focus degli investitori resta concentrato sulleche da una parte all'altra dell'oceano confermano una strategia aggressiva per contenere l'inflazione elevata con ilche ne consegue.Sul fronte macroeconomico, è in arrivo l'indice PMI americano dopo l'Opening Bell. Sul versante corporate, occhi sul titolo Bed Bath & Beyond dopo la notizia del suicidio del suo CFO.Intanto, il Future sul Dow Jones sale dello 0,62% a 31.512,50 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,63% a 3.948,80 punti. Stessa impostazione per il contratto sul Nasdaq che avanza dello 0,56% a 12.166,80 punti.