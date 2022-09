Il comparto alimentare a Piazza Affari in territorio positivo (+1,02%), piccolo passo in avanti per Campari

indice del settore alimentare italiano

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalIlha aperto a 108.080 in crescita dell'1,02%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 497, dopo aver avviato la seduta a 494.Tra i titoli del, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +1,44%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,87%.