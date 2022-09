Mipaaf, Battistoni: "Da promozione prodotti ittici italiani ricadute positive su PIL e filiere"

(Teleborsa) - "Conoscere, sostenere e implementare iniziative di promozione e formazione rivolte alla tipicità e all'unicità dei nostri prodotti ittici, è un bene che si traduce in termini economici per il sistema Paese con effetti positivi sul PIL e sulle nostre filiere. È con questo spirito che il Mipaaf da anni promuove il BrodettoFest con uno spazio Kids dedicato proprio ai più piccoli con lo scopo di insegnare ciò che il mare e la terra possono offrire. Partecipare al BrodettoFest è un'occasione per sensibilizzare le nuove generazioni e i cittadini al rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia del territorio e al rispetto del mare, favorendo la promozione della nostra dieta mediterranea e del pesce azzurro di cui il distretto delle Marche e di Fano sono interpreti straordinari". È quanto ha dichiaratoin occasione della conferenza stampa di presentazione del BrodettoFest 2022 svoltasi questa mattina al Mipaaf. "Scoprire le tradizioni, agevolare e implementare il consumo di pesce azzurro è una delle attività istituzionali del ministero. Si tratta di un valore fondamentale nel quale crediamo e sul quale abbiamo puntato soprattutto nell'ultimo anno e mezzo. Abbiamo lavorato molto in questo settore, promosso iniziative in tutta Italia, abbiamo siglato una convenzione con Campagna Amica, abbiamo fatto tre grandi mercati a Verona, Roma e Napoli. A ciò si aggiungono una serie di iniziative realizzate nella Capitale all'Isola del Cinema e la partecipazione a diversi eventi come il BrodettoFest di Fano".