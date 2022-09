Mipaaf, Rigillo: "Importante sensibilizzare nuove generazioni su importanza pesca sostenibile"

(Teleborsa) - "Il BrodettoFest è anche un'occasione per coinvolgere le giovani generazioni, con attività che le rendano consapevoli dell'importanza di una pesca sostenibile per promuovere i corretti stili di vita. La Direzione Generale della Pesca è sempre attenta nel favorire iniziative rivolte ai cittadini con la finalità di far conoscere le ricchezze dei nostri mari e delle nostre biodiversità". È quanto ha affermatoin occasione della conferenza stampa di presentazione del BrodettoFest 2022 svoltasi questa mattina al Mipaaf. "Si tratta innanzitutto di un'occasione per creare consapevolezza su quello che è il prodotto locale, soprattutto quello meno conosciuto, sulla grande varietà che offre il territorio. È molto importante, in questo percorso che mira alla sostenibilità, coinvolgere i bambini con attività che li facciano divertire e al contempo rendere consapevoli della necessità di una pesca sostenibile".