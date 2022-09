Piazza Affari in rosso. Europa incerta a due velocità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre tiene meglio il resto dell'Europa, in attesa della riapertura di Wall Street. A deprimere i mercati contribuisce il deludente dato sugli ordini all'industria tedeschi e la decisione della Reserve Bank of Australia di alzare i tassi di 50 punti base, che anticipa la mossa restrittiva che sarà annunciata dalla BCE giovedì (75 punti base di rialzo).Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 0,9949. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.712,3 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 87,25 dollari per barile, con un ribasso dell'1,73%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +239 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,93%.avanza dello 0,32%, resta vicino alla parità(+0,17%), e piatta, che tiene la parità.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,39%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 23.355 punti.Senza direzione il(-0,19%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,46%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,67%),(+1,32%),(+1,22%) e(+1,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,71%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,43%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%.del FTSE MidCap,(+1,80%),(+1,79%),(+1,50%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,08%.Scende, con un ribasso del 4,03%.Crolla, con una flessione del 2,31%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,95%.