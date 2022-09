Sanlorenzo presenta la view al 2030: dall'innovazione alla sostenibilità

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Alla vigilia dell’apertura del Salone nautico,ha tenuto la consueta, che ha rappresentato un momento per tracciare le rotte delladel produttore di yacht e imbarcazioni sportive e non solo l'occasione per svelare le novità 2022.Il titolorimanda ad un percorso che abbraccia un decennio, unache il brand ha inteso condividere con la stampa. Pilastro fondante della strategia definita ormai quasi dieci anni fa è, nella costante ricerca dell’equilibrio tra la spinta all’introduzione di nuove idee e la coerenza con la storia del brand.Il grande successo del brand si legge anche nei, che evidenzia unadi euro, e nelle, che stimano ricavi tra 720 e 740 milioni di euro, pari a +25% rispetto al 2021, un EBITDA tra 126 e 130 milioni di euro, con un incremento del 34% ed utile netto tra 68 e 70 milioni di euro, in aumento del 35%.Forte della leadership acquisita grazie a questa chiara visione,con ulteriori direttrici:, servizi e supply chain sono i temi imprescindibili su cui concentrerà la sua azione in questo decennio, a conferma della sua riconosciuta capacità di anticipare i tempi.L’introduzione didegli yacht è dunque al centro delle attività del dipartimento Ricerca e Sviluppo del Gruppo. A partire dall’accordo esclusivo sottoscritto nel 2021 con Siemens Energy, perottenuto dal metanolo per la generazione di corrente elettrica a bordo, all'accordo in esclusiva con la business unit Power Systems di Rolls-Royce, per l’installazione di sistemi di propulsione a idrogeno ottenuto dal metanolo. Si può definire memorabile poi la sfida vinta da, che è stata selezionata da American Magic, challenger nell’edizione dell’America’s Cup del 2024, quale partner per la progettazione e realizzazione dellae utilizzo di foil.Altro driver della strategia dei prossimi anni è l’implementazione della proposta di, in coerenza con la filosofia di ricerca della massima eccellenza e con il posizionamentodel Brand. In ultimo, ma non per importanza, un altro driver prioritario nella strategia di questi anni e di quelli a venire: il. L’artigianalità è al centro del modello di business di Sanlorenzo, che intende stringere con i suoi fornitori e appaltatori strategici partnership sempre più strette che passano attraverso iniziative in loro supporto, quali l’estensione del proprio percorso di sostenibilità, la condivisione delle best practice, la possibilità di attingere dalla Sanlorenzo Academy personale specializzato, un supporto finanziario strutturato.