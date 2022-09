Trasporti, Mims: Italia-Lituania, accordo tra aziende dei due Paesi sull’intermodalità

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, e il Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni lituano,, sono stati presenti oggi a Trieste alla firma delsottoscritto dalle aziende italiane Alpe Adria spa e Samer&Co. Shipping, dalla lituana AB-LTG Cargo e dalla tedesca Duisport Agency GmbH volto a rafforzare il trasporto intermodale delle merci tra Italia, Lituania e Germania. A margine della firma i due ministri hanno avuto undurante il quale il Ministro Giovannini ha sottolineato come l’accordo favorisca ulteriormente le opportunità di cooperazione e collaborazione tra aziende italiane e lituane, anche considerando che molte imprese italiane stanno guardando con interesse crescente al mercato baltico.“Si tratta di un accordo importante che permetterà di rafforzare i rapporti economici e commerciali e l’interscambio tra Italia e Lituania, affrontando allo stesso tempo le sfide del cambiamento climatico grazie al potenziamento del trasporto ferroviario, meno inquinante e più sostenibile di quello su strada. Il Memorandum - ha spiegato il- è inoltre coerente con gli obiettivi che l’Italia sta perseguendo per lo sviluppo dele il. Il nostro Paese sta investendo molto anche nel potenziamento della reteche permetterà di collegare meglio i porti del Nord Europa con il Mezzogiorno. Lo sviluppo e il potenziamento dell’intermodalità previsto nell’accordo, con lo spostamento del traffico merci dalla strada alla ferrovia, avrà un effetto benefico in termini di riduzione dei mezzi inquinanti ine didel traffico sulle direttrici stradali, e quindi di sicurezza stradale. L’accordo favorirà, inoltre, l’introduzione di avanzate tecnologie di gestione e della digitalizzazione dei processi logistici”.