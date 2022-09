Volkswagen conferma IPO di Porsche per fine settembre

Volkswagen

(Teleborsa) - E' arrivata nella serata di eri ladi procedere con. L'operazione riguarda una delle più importanti quotazioni mai realizzate in Europa, ma soprattutto serve a Volkswagen pernecessarie a finanziare un ambizioso piano"Il Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG - si legge in una nota - ha deliberato oggi, con il consenso del Consiglio di Sorveglianza, di perseguire un'offerta pubblica iniziale delle azioni privilegiate di Porsche AG, con l'obiettivo di quotarle sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte (Prime Standard) frae da completare entro la fine dell'anno".In vista dell'IPO, ilviene suddiviso in parti uguali in(il 50%) e(il 50%). Inoltreacquisirebbe ildi Porsche AG da Volkswagen al prezzo di collocamento delle azioni privilegiate maggiorato del 7,5%.Nell'ambito dell', una quota delPorsche AG verrebbeIn caso di successo dell'IPO,convocherà un'assemblea generale straordinaria a dicembre 2022 in cui proporrà ai suoi azionisti unlordi derivanti dal collocamento delle azioni privilegiate e dalla vendita delle azioni ordinarie, che sarà