Commercio in ripresa? Dipende dai punti di vista: ecco chi paga la crisi

(Teleborsa) -dell'1,3% in valore e dell'1% in volume rispetto al mese precedente, connotando una apparente ripresa del commercio, masi nota che il mercato incorpora una. La variazione tendenziale rivela infatti un aumento del 4,2% in valore ed un. Consumi che quindinota che la crescita delle vendite a luglio "non si inserisce in un trend di ripresa consolidato" e "sulla tenuta, nei prossimi mesi, della". A questo proposito si cita il recupero dell’abbigliamento e delle calzature che, nonostante un andamento positivo dei saldi, paga nel complesso dei primi sette mesi dell’anno un ritardo dei volumi venduti rispetto allo stesso periodo del 2019 ancora prossimo al 10%.nota chesoprattutto le spese alimentari, che vedono una ripresa dei pasti consumati fuori casa. "Le famiglie stanno ancora cercando di mantenere inalterati i livelli di consumo - si sottolinea - ma l’elevata dinamica dei prezzi sta costituendo un vincolo insormontabile. La prospettiva appare molto preoccupante: l’inflazione per ora non accenna a diminuire e con l’avvicinarsi dell’autunno e dell’inverno le famiglie registreranno in misura crescente glisui propri bilanci, con conseguente caduta dei redditi e diminuzione dei consumi in favore delle spese obbligate".Per, i dati Istat "registranoe la voglia delle famiglie di ritrovare una nuova normalità", ma scontano il, che per difendersi dall’aumento dei prezzi stanno modificando le proprie scelte d’acquisto". "Registriamo una contrazione delle vendite di prodotti di fascia premium - si sottolinea - e una crescita delle fasce di primo prezzo, segno di un orientamento maggiore alla convenienza, con un trend che se fosse confermato nei prossimi mesi potrebbe mettere a rischio le filiere produttive italiane di eccellenza".Anchemette il punto sul calo delle vendite in volume "causato dale dall’che modificano sensibilmente i comportamenti degli italiani". Per l'associazione dei consumatori questo caloe "la prova inconfutabile degli effetti del caro-prezzi, e del paradosso in base al quale oggi gli italiani spendono di più per acquistare meno”. Per Codacons non se ne esce, se non con un taglio dell'IVA sui beni primari, come gli alimentari., commenta l', parlando di un rimbalzo tecnico delle vendite e mettendo l'accento sul dato depurato dell'inflazione. "Insomma, gli italiani, mangiando meno!" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.Peri dati "dimostrano non solo come gli italiani mettano sempre, ma anche i profondidei cittadini imposti dal caro-bollette e dalla abnorme crescita dei prezzi". "Gli italiani, per far fronte alla crisi in atto,come il cibo, un segnale decisamente sconfortante", sottolinea l'associazione, secondo cui "il caro-prezzi sta rivoluzionando le scelte delle famiglie, e il Governo deve intervenire con una seria strategia per difendere il potere d’acquisto dei cittadini e bloccare la crescita senza sosta dei listini al dettaglio".