Eni rileva attività nel gas di BP in Algeria

(Teleborsa) -tra cui "In Amenas" e "In Salah", due(con un working interest rispettivamente del 45,89% e del 33,15%).Operati congiuntamentei due siti produttivi si trovanoe la loro produzione di gas e liquidi associati è stata nel di circa 11 miliardi metri cubi di gas e 12 milioni di barili di condensati e GPL.Tale acquisizione ha une contribuisce ulteriormente a, oltre a rafforzare la presenza di Eni in Algeria, un importante produttore di gas nonché Paese chiave per Eni.L'operazione odierna consentirà alla società die, unitamente ai nuovi contratti di Berkine South e del Blocco 404/208, recentemente sottoscritti, consentirà nuove e sinergiche opportunità di sviluppo, principalmente focalizzate sull'incremento della produzione di gas L’acquisizione è in linea con la strategia distintiva di Eni, volta ad affrontare le sfidedell’attuale mercato energetico e a fornire ai propri clienti energia sostenibile e sicura, accelerando al tempo stesso il percorso di decarbonizzazione.