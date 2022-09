Lieve ribasso per il settore commodities italiano (-0,65%), flessione controllata per Neodecortech

comparto materie prime dell'Italia

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

Ftse SmallCap

Neodecortech

Intek Group

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo ilIlha terminato gli scambi a quota 27.729,7, con un decremento di 180,9 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 213, dopo aver avviato la seduta a 211.Tra le azioni del, debole la giornata per, che porta a casa un calo dell'1,18%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,77%.