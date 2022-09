Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 31.145 punti, con uno scarto percentuale dello 0,55%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 3.908 punti.Negativo il(-0,72%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,49%.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,26%),(-1,08%) e(-0,68%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,75%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,46%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Al top tra i, si posizionano(+4,34%),(+2,68%),(+2,52%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,14%.In perdita, che scende del 6,13%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,76 punti percentuali.