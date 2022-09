SACE: nominato CdA SACE BT, Mancini Presidente

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti dispecializzata nell’assicurazione dei crediti, cauzioni e protezione dei rischi della costruzione, ha nominato oggi i nuovi membri del Consiglio d’amministrazione per il triennio 2022-2024.Sono stati nominati Rodolfo Mancini (Presidente), Giammarco Boccia, Nicoletta Cassano, Teresa Rubino, Alessandra Sbardella, Daniele Schroder e Monica Scipione.L’Assemblea ha anche provveduto a nominare ilper il triennio 2022-2024, che risulta così composto: Paolo Giosuè Maria Bifulco (Presidente), Stefania Clerici e Massimo Gatto (Sindaci effettivi), Marina Scandurra e Sergio Tempo (Sindaci supplenti).L’Assemblea ha tenuto a ringraziare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale uscente, esprimendo nel contempo ai nuovi Amministratori e Sindaci i migliori auguri per il loro lavoro.In SACE dal 2009, Rodolfo Mancini attualmente riveste la carica di Chief Legal Officer di SACE. In precedenza, è stato per quattordici anni nel management di Mediocredito Centrale (Gruppo Unicredit) come Responsabile del Servizio Legale, Compliance e Affari Societari. Agli inizi della sua carriera ha lavorato in studi legali italiani ed esteri, maturando una significativa esperienza nella finanza strutturata e nel mercato dei capitali.