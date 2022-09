Stellantis nomina Chris Taylor Chief Digital Information Officer

Stellantis

(Teleborsa) - A partire dal 5 settembre 2022, Chris Taylor sarà Chief Digital Information Officer di, rispondendo a Xavier Chéreau, Chief Human Resources and Transformation Officer e funzionalmente a Ned Curic, Chief Technology Officer.Responsabile delle strategie e delle tecnologie digitali dell’azienda, in questa nuova posizione Chris TaylorSarà inoltre responsabile del potenziamento dell’esecuzione dei progetti IT e dell’efficienza organizzativa.Chris Taylor si unisce a Stellantis con quasi 30 anni di esperienza internazionale in ambito IT in numerosi settori, tra i quali quelli dell’aviazione, della produzione, del software e delle telecomunicazioni.Chris ha di recente ricoperto il ruolo di Chief Transformation Officer di ServiceNow. In precedenza, è stato Global Vice President del Gruppo Airbus, dove ha guidato la trasformazione digitale e la cybersecurity