Borse cinesi deboli. Brilla Tokyo con dato PIL sopra attese

(Teleborsa) -, beneficiando della discretae tranate dalla Borsa di Tokyo di riflesso alSessione euforica per, con ilche mostra un balzo del 2,31%, mentre il Topix ha guadagnato il 2,35%. in frazionale progresso(+0,31%).Più incerte le borse cinesi, che continuano a risentire del ripetuti lockdown dovuti ai contagi di Covid-19. In lieve calo Shanghai che lima loo 0,18%, ma fa peggio, che continua la giornata in calo dello 0,67%. In direzione opposta(+1,2%).Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi la seduta, negativa(-0,67%); in attivo(+0,16%),(+1,04%),(+0,9%),(+0,04%).Positivo(+0,78%); sulla stessa tendenza, effervescente(+1,81%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,16%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,63%.