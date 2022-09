Edison e Saipem acquisiscono quote in Alboran Hydrogen Brindisi

Edison

Saipem

(Teleborsa) -rispettivamente il 50% ed il 10%, della società, strumentale alla realizzazione del progetto. Saipem detiene anche un’esclusiva per la realizzazione del progetto.Il progetto in questione prevede la realizzazione dia Brindisi, Taranto e Cerignola (FG), per una capacità di, alimentati da circa. Una volta a regime, i tre impianti saranno in grado di produrre complessivamente, destinati ad alimentare le industrie presenti sul territorio e la mobilità sostenibile, anche attraverso l’immissione nella rete gas locale., che si trova in una fase avanzata di sviluppo, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde mediante elettrolizzatori con unaalimentati da un campo fotovoltaico dedicato. Il progetto è stato proposto, tra gli altri, per il bando di finanziamento europeo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo).