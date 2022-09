Exploit dell'indice delle aziende sanitarie (+1,60%), brillante l'andamento di DiaSorin

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio del, con un guadagno di 3.602 punti, archiviando la giornata a quota 228.407.L'intanto guadagna 7 punti, dopo un incipit a quota 765.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,3%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,78%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,23%.Tra ledi Piazza Affari, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,07%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,72%.