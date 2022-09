GameStop festeggia trimestrale migliore delle attese

Gamestop

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,28%.Il rivenditore di videogame ha chiuso il trimestre con una perdita adjusted di 0,35 dollari per azione contro i 0,39 dollari del consensus. La società ha annunciato inoltre una partnership con FTX US con l'obiettivo di incrementare la presenza nel mondo della cryptovalute.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,85 USD con tetto rappresentato dall'area 26,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,63.