PNRR, MiSE: 20 milioni per progetti su elettronica innovativa

(Teleborsa) - Per sostenere lo sviluppo di una competitiva industria nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato un decreto che, nel corso del 2022, daLo comunica lo stesso Ministero in una nota sottolineando chee che puntano a supportare gli investimenti in ricerca e innovazione al fine di rafforzare l’autonomia strategica in settori, come quello dell’elettronica, divenuti asset centrali per l’industria manifatturiera europea".In particolare, verrà finanziata la progettazione, ilLe imprese selezionate - conclude la nota -verranno indicate con un successivo provvedimento dopo che il decreto verrà registrato dalla Corte dei Conti.