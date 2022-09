Sace, il CETA compie 5 anni: nel 2021 export verso il Canada ha raggiunto 4,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - Lo scorso anno le esportazioni italiane verso Ottawa hanno raggiunto i, segnando un ritmo di crescita medioannuo, tra il 2017 e il 2021, delsuperiore di oltre un punto percentuale rispetto alla performance del Made in Italy verso il mondo. Nello stesso periodo il Canada è diventato la nostra 10a destinazione al di fuori dell'Ue guadagnando quattro posizioni. Laquota di mercato italiana nel Paese inoltre è salita da 1,03 a 1,16. Anche i dati parziali di quest'anno confermano tale buona dinamica:+28,8% per il nostro export nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2021. Questo come evidenzia l'nelil bilancio di cinque annitra Canada e Unione Europea.Entrato in vigore ilil CETA – si legge nel report – è unche prevede non solo l'eliminazione della quasi totalità dei dazi sulle merci, ma anche l'accesso preferenziale al mercato dei servizi e la collaborazione tra i firmatari per il riconoscimento delle indicazioni di origine protetta, nonché provvedimenti volti a facilitare gli investimenti, la reciproca partecipazione delle imprese alle gare d'appalto pubbliche e la mobilità dei lavoratori.I buoni effetti del CETA – rileva SACE – sono corroborati anche da un'analisi dell'utilizzo del regime preferenziale previsto dall'accordo attraverso il– calcolato dal DG del Commercio della Commissione Europea – che rappresenta la quota di merci effettivamente esportate (importate) sotto il regime previsto dal CETA sul totale dell'export (import) che avrebbe dirittodi beneficiarne. Infatti, una volta entrato in vigore un trattato internazionale le riduzioni dei dazi non sono applicate automaticamentema subordinate al rispetto di alcuni requisiti, fra tutti le regole di origine preferenziale che definiscono a quali condizioni un bene puòessere considerato prodotto in un Paese e può quindi beneficiare dell’applicazione di speciali accordi di scambio.Circa il(corrispondente a 3,7 miliardi di euro nel 2020) è soggetto a un dazio pari a zerosecondo lala restante parte invece è ammissibile nel regime preferenziale CETA. Nel2020 (ultimo dato disponibile) le merci italiane effettivamente esportate sotto il regime CETA erano pari adeterminando un, ampiamente superiore a quello dei prodotti europei (55,2%) e in crescita rispetto agli anniprecedenti ma con spazi di miglioramento. Tassi superiori all'80% si riscontrano per comparti quali prodotti alimentari lavorati,piastrelle in ceramica e lavori in vetro e pietra; mentre per importanti settori di import dall'Italia, quali tessile e abbigliamento, calzaturee mezzi di trasporto il PUR è decisamente inferiore, intorno al 65%. Ciò – spiega il report – potrebbe riflettere il fatto che per filiere relativamente ben monitorate, come quella alimentare, è meno oneroso dimostrare l'origine preferenziale; al contrario, per filiere maggiormente frammentate e caratterizzate da un’elevata incidenza di input produttivi importati, può essere più complicato soddisfare i requisiti.Non solo l'export di beni ha tratto vantaggio dall'accordo, ma dal, – sottolinea SACE – si sono registrati(in media annua, 500 milioni di euro tra 2018 e 2021 contro 153 milioni nel periodo 2014-2017); lo scorso anno lo stock di IDE ha raggiunto 4,5 miliardi di euro. Inoltre, le facilitazioni concesse alle imprese europee per accedere agli appalti e investire in questo mercato continuano a offrire importanti opportunità alla luce anche dei piani infrastrutturali promossi dal Paese, ad esempio quello del Québec 2022-2032 da 142,5 miliardi di dollari.