SOL, utile netto 1° semestre in crescita a 64,7 milioni

Gruppo SOL

(Teleborsa) -ha chiuso i primo semestre con un, in crescita del 28,3% rispetto ai 50,4 milioni al 30 giugno 2021.In un contesto economico caratterizzato da forti tensioni geopolitiche ed economiche, il Gruppo SOL ha realizzato una crescita significativa delledi euro, inrispetto al primo semestre 2021 (+19,6% a pari perimetro). Il Margine Operativo Lordo è cresciuto del 13,5% in valore assoluto, mentre il Risultato Operativo è aumentato del 17,8%.Iloperativo consolidato è cresciuto a 128,7 milioni, rispetto ai 110,9 del 30 giugno 2021., pari a 344,6 milioni, di cui 55 per affitti, è aumentato di 33,7 milioni rispetto a fine 2021, a fronte di investimenti e acquisizioni effettuati nel semestre per circa 67 milioni e del pagamento di dividendi per 24,2 milioni.