Sport, gruppo ENDU: Andrea Casalini nuovo azionista di riferimento e CEO

(Teleborsa) -ha portato alla propria partecipazione nel capitale sociale di, acquisendo quote da, socio fondatore, e da tutti gli altri soci diCon questa operazionediviene quindi azionista di riferimento di un gruppo che, oltre a SDAM, comprende la controllataproprietaria della piattaforma(gruppo ENDU).In occasione dell'assemblea dei soci di Engagigo. è stato nominato un Consiglio di Amministrazione di cui, oltre ad Andrea Casalini ed Andrea Balestrieri, fanno partesarà CEO di gruppo emanterrà un ruolo esecutivo all’interno del gruppo, con responsabilità sullo sviluppo dei rapporti con gli organizzatori di eventi"Sono entusiasta di iniziare a lavorare con il team di ENDU e di mettere la mia esperienza nel mondo digitale al servizio di questo progetto". – ha spiegato– "ENDU ha il potenziale per coinvolgere milioni di appassionati e cambiare il mercato degli eventi sportivi per amatori in Italia. È sotto gli occhi di tutti il fatto che sempre più persone praticano sport quali corsa, ciclismo, nuoto, triathlon, sci di fondo. Oggi molti di loro si limitano a una praticada soli o con pochi amici. Non considerano, ritenendola fuori dalla propria portata, o troppo complicata, l’idea di partecipare ad eventi ed esperienze con altri appassionati. Le ricerche ci dicono che meno di un milione di persone, tra i 10 milioni di praticanti regolari, decide annualmente di “mettere un pettorale”. Si perde, in questo modo, l’occasione per momenti di grande divertimento e gratificazione personale che possono accrescere la motivazione allo sport e contribuire al proprio benessere e alla propria salute. ENDU, con i suoi servizi digitali, vuole ispirare e rendere molto più semplice la decisione di partecipare ad esperienze condivise di sport. Come business model,, offrirà molti altri servizi legati alla pratica sportiva. Ci concentreremo anche sulla capacità di attrarre sportivi stranieri in Italia offrendo loro le migliori esperienze di turismo sportivo nel nostro Paese. Vogliamo insomma contribuire al benessere delle persone ed essere al contempo un traino per l’intero settore degli eventi sportivi e per l’indotto, anche turistico, di questa filiera. Andrea Balestrieri e tutto il team hanno una conoscenza unica del settore e sono certo che insieme faremo ottime cose".– ha dichiarato– "In SDAM ed Engagigo abbiamo costruito negli anni scorsi asset importanti, in termini sia di tecnologia sia di rapporti con l’ampia platea degli appassionati di endurance e con gli operatori del settore. A partire da questi asset, nei prossimi anni possiamo perseguire obiettivi ambiziosi. In particolare, possiamo rendere sempre più performante e user friendly la nostra piattaforma e rafforzare il nostro rapporto con milioni di clienti. Oggi inizia una nuova fase del nostro percorso di crescita e credo che sia questo il momento idealeSarò ben lieto di lavorare con Andrea e continuare ad apportare il mio contributo che si basa su molti anni di conoscenza di questo settore".