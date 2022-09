Apertura tonica per Wall Street

Dow Jones

T-Mobile Us

(Teleborsa) -e si prepara a chiudere la prima settimana positiva di settembre, nonostante ledella Fed questo mese.Il sentiment è nel complesso positivo, grazie anche ad, mentre ildai massimi raggiunti di recente. Unico dato della giornata quello sulle vendite e scorte all'ingrosso in uscita fra poco.A New Yorl, l'indiceavanza dello 0,57%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea l', che si porta a 4.033 punti. In denaro il(+1,02%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,69%).(+1,61%),(+1,31%) e(+0,88%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+3,08%),(+2,09%),(+1,91%) e(+1,64%).Tra i(+17,00%),(+8,70%),(+6,82%) e(+5,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,52%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,29%.