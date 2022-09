Avio, ricavi semestre +5%. Aggiorna guidance

Avio

(Teleborsa) -, Società leader nel settore aerospaziale quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha esaminato e approvato in data odierna i risultati del primo semestre 2022.Il(-3%, rispetto a dicembre 2021) grazie all'acquisizione nuovi ordini relativi alla produzione del P120, allo sviluppo Vega, nonché ai contratti di sviluppo in ambito di propulsione tattica per la propulsione del nuovo sistema Teseo per NavArm. Inoltre, ad agosto la società ha annunciato l', con il rafforzamento della propulsione tattica che rappresenta un settore chiave per la futura crescita di Avio.Il Gruppo ha conseguito nel, in crescita (+5%) rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente. principalmente per le attività di sviluppo dei lanciatori Vega C e Vega E.L'segna una contrazione rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente principalmente attribuibile al significativo aumento dei costi energetici che ha colpito tutto il settore industriale italiano e l'economia a partire dalla fine del 2021.L', segna una riduzione rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente o che riflette i medesimi razionali dell'EBITDA Reported al netto di minori ammortamenti del periodo.Gli, che sono esclusi dall'EBITDA Adjusted (5,6 milioni di Euro) e dall'EBIT Adjusted (-3,7 milioni di Euro),(in linea con il primo semestre 2021) di cui la maggior parte relativi ai costi extra sostenuti nell'ambito del volo inaugurale del programma Vega C.Il, riflette le dinamiche dell'EBIT Reported e degli oneri fiscali.La(57,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 e 36.6 milioni di Euro al 30 giugno 2021) con un risultato migliore rispetto al tipico trend stagionale grazie all'andamento del capitale circolante, nonostante un sostenuto livello di investimenti (10,4 milioni di Euro nel semestre), il pagamento di dividendi e ulteriori acquisti di azioni proprie. La solida posizione di cassa netta consente al Gruppo di affrontare le esigenze di crescita in arrivo.Il CdA ha infine, per tener conto del mutato scenario dei costi energetici in Europa e in Italia, ulteriormente peggiorato a partire da giugno fino ad agosto 2022, rendendo difficile prevederne le dinamiche dei prossimi mesi. Per tali ragioni la guidance è stata aggiornata come segue: portafoglio ordini: 870-920 milioni di euro - confermato;ricavi: 330-350 milioni di euro - confermato; EBITDA Reported: 17-25 milioni di euro - aggiornato; confermati 5 milioni di costi non ricorrenti, con un EBITDA Adjusted a 22-30 milioni di euro: -2<->+3 milioni di euro – aggiornato.Alla data del 30 giugno, la società detiene n. 1.103.233 azioni proprie, pari al 4,19% del capitale sociale.Oggi Avio, una società con significative competenze nel campo dell'avionica e supplier di riferimento del programma Vega. Nell'ambito dell'operazione, Avio ha rilevato anche il 5% delle quote di ART SpA, la precedente controllante di Temis, con contestuale Long Term Agreement di cooperazione volto a supportare le operations e la supply chain di Temis. L'acquisizione è stata finanziata in parte in contanti e in parte le azioni proprie in portafoglio, come autorizzato dall'assemblea dei soci di Avio tenutasi nell'aprile 2022 e con l'autorizzazione nell'ambito della normativa del Golden Power. Con questa operazione Avio acquisisce competenze fondamentali per il proprio futuro e internalizza una parte significativa legata ai costi per le forniture sostenuti nell'ambito del programma Vega. Le competenze di TEMIS ed il supporto di ART a Temis saranno particolarmente importanti per lo sviluppo di nuovi sistemi avanzati per l'avionica, anche in connessione ai programmi che saranno finanziati nell'ambito del PNRR.Avioper una cooperazione strutturata nell'importante scenario di startup aerospaziali che sta emergendo in Italia. Facendo leva su questo accordo, Avio ha aderito all'acceleratore di startup Takeoff basato a Torino e diretto da Plug & Play. Questo programma offrirà ad Avio l'opportunità di selezionare e ingaggiare le iniziative imprenditoriali più interessanti anche con l'obiettivo di intraprendere degli investimenti diretti."Il primo semestre del 2022 ha dimostrato ancora una volta la capacità tecnologica di Avio attraverso il successo del volo di qualifica del nuovo Vega C e il successo dei test del nuovo motore M10 a metano per Vega E, primo del suo genere in Europa" - ha dichiarato"La visibilità su nuovi ordini è in aumento grazie alla disponibilità di nuovi prodotti e tecnologie riconosciute dai clienti a livello mondiale, come dimostrato dalla firma del contratto con Amazon da Arianespace per la costellazione Kuiper. I progetti del PNRR aggiungono nuove prospettive di lungo termine aumentando la nostra competitività e diversificazione"."Infine - conclude Ranzo – siamo lieti di poter annunciare l'acquisizione di TEMIS, una società già fornitrice di Avio con competenze strategiche nell'avionica, area fondamentale per il nostro business nel futuro. Tale espansione verticale nella nostra catena del valore ci darà accesso a competenze strategiche e migliorerà la profittabilità del business".