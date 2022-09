Bank of Japan, Kuroda: movimenti rapidi dello yen sono indesiderabili

(Teleborsa) - Ilha avvertito che i movimenti valutari rapidi dello yen sono "indesiderabili". Dopo un incontro con il, il numero uno della Bank of Japan (BoJ) si è unito al coro di politici che hanno lanciato avvertimenti sul recente forte calo della valuta ai minimi da 24 anni."I bruschi movimenti valutari sono indesiderabili in quanto destabilizzano i piani aziendali e aumentano l'incertezza" - ha spiegato Kuroda ai giornalisti dopo l'incontro con il premier giapponese - aggiungendo che "quando lo yen si sposta da 2 a 3 yen al giorno, è una mossa rapida".Nelle giornate precedenti del 6 e 7 settembre, il dollaro è balzato di oltre 2 yen, raggiungendo il massimo dall’agosto 1998 (144,99 per dollaro) prima di stabilizzarsi."Osserveremo attentamente i movimenti del tasso di cambio", ha detto Kuroda ai giornalisti dopo l'incontro con Kishida.