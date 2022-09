Brillano i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dell'1,14%.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,46%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,53%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,12%.Torna a salire lo, attestandosi a +231 punti base, con un aumento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,01%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,43%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,23%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,41%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,92%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,9% termina a quota 24.077 punti.Balza in alto il(+1,86%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,49%).Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,79 miliardi di euro, con una variazione dell'1,75%, rispetto ai precedenti 1,82 miliardi.A fronte dei 428 titoli trattati, 93 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 196 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 139 azioni del listino italiano.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,33%.Svettache segna un importante progresso del 5,02%.Vola, con una marcata risalita del 4,98%.Brilla, con un forte incremento (+4,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,88%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+6,85%),(+5,07%),(+4,51%) e(+4,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,96%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,42%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,7%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,1%; preced. 4,2%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,2%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,6%)08:00: Produzione industriale, mensile (preced. -0,9%).