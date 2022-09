Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dell'1,37%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 4.075 punti.Balza in alto il(+2,21%); con analoga direzione, su di giri l'(+1,76%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,73%),(+2,49%) e(+2,13%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,68%),(+3,41%),(+2,92%) e(+2,87%).(+21,52%),(+10,27%),(+7,71%) e(+5,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,76%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.