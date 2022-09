Coronavirus, oggi in Italia oltre 15mila nuovi casi

(Teleborsa) - Sono- in calo rispetto a ieri quando erano stati 17.550 - i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di poco più ditamponi effettuati, con il tasso di positività. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Le vittime sono, in calo rispetto alle 89 di ieri, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia a quota 176.157. A livello di ospedalizzazioni, sono 4.017 (133 in meno di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 172 in terapia intensiva (13 in meno di ieri).Intanto,Dal 31 agosto al 6 settembre i ricoveri in area medica vedono un -17,8% e quelli in terapia intensiva segnano il -18,1%, mentre negli stessi sette giorni i nuovi casi calano del 17,3% e i decessi del 22,1%.A indicarlo è il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe.- dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - si attesta intorno a 124 mila, con una media di 17 mila casi al giorno.Nell'ultima settimana la pE' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull'andamento della pandemia in Italia.Intanto, a settembre è previsto "l'arrivo di 19 milioni di vaccini bivalenti adattati" , dati che sottolineano "l'impegno nella programmazione per venire incontro alle esigenze di protezione". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css),nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute sulla prosecuzione della campagna vaccinale. Ma, ha sottolineato, "