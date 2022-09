Energia, idrogeno: al via prima Summer School ENEA

(Teleborsa) - Al via dal 21 al 23 settembre la prima edizione dellasull’organizzata dal Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell’insieme a Sapienza Università di Roma e all’Associazione Italiana di Ingegneria Chimica. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire a, ricercatori e giovani professionisti una panoramica tecnologica e una base di confronto sulle sfide da affrontare per lo sviluppo e l’integrazione sostenibile dell’idrogeno nelIl, che si concluderà con una sessione di prove al volante di una autovettura a idrogeno, si terrà presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia (Roma) nell’ambito dell’Hydrogen Demo Valley, il polo infrastrutturale finanziato condal Ministero della Transizione Ecologica attraverso un accordo di programma dell’iniziativa Mission Innovation. L’hub farà da cornice ai diversi momenti di formazione in aula, mettendo a disposizione impianti e laboratori dove verranno affrontati in modo sistematico aspetti di ricerca, sviluppo tecnologico, sicurezza nonché le implicazioni legate all’iter normativo e autorizzativo.