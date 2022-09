Fire Group, crescono redditività e fatturato 1° semestre

(Teleborsa) -, gruppo indipendente attivo nella gestione del credito fin dai primi stadi di problematicità, ha chiuso il primo semestre dell'anno con unrispetto al rimo semestre 2021 e con un, in crescita del 161% sul 2021."Il Gruppo Fire ha registrato ottime performance nel semestre con una crescita di tutti gli indicatori economici di riferimento, nonostante un contesto nazionale e internazionale ancora incerto. In particolare, l’area NPL ha proseguito la sua crescita sia in termini di fatturato che di marginalità grazie all’acquisizione continua di nuove masse", ha commentato il Group Chairman & CEO, aggiungendo "quest'anno abbiamo avviato un progetto di semplificazione e rigenerazione in grado di velocizzare e automatizzare i processi interni, aumentando ulteriormente l’efficienza della gestione operativa delle attività del Gruppo".