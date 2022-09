Francia, banca centrale non esclude recessione "limitata" in 2023

(Teleborsa) - La Francia, ma anche l'Europa, non sarà immune da una recessione, seppur "limitata, il prossimo anno. Lo ha affermato il"Le economie europee e francese si confronteranno il prossimo anno ad un rallentamento significativo e non possiamo escludere una recessione limitata" - ha detto il governatore in occasione di un discorso pronunciato a un evento organizzato a Praga dal think tank europeo Eurofi -.Il membro del comitato esecutivo della BCE - ha detto inoltre - che l'inflazione nella zona euro dovrebbe rimanere elevata l'anno prossimo e dovrebbe essere riportata intorno al 2% entro il 2024.Ieri laha aumentato i tassi di interesse di riferimento di 75 punti base, un rialzo senza precedenti, avvertendo che ci saranno ulteriori aumenti, dando priorità alla lotta contro l'inflazione.