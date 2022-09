L'indice del settore telecomunicazioni brillante (+1,83%)

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

Inwit

Ftse MidCap

Rai Way

bassa capitalizzazione

Tiscali

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 7.366,1, balzando dell'1,83% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 5 punti, dopo un avvio a quota 283.Tra le azioni più importanti del comparto telecomunicazioni di Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,82% sui valori precedenti.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,27%.Tra le azioni del, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,39%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.