Nasce ON RADAR: Think Tank della Fondazione Menarini sui temi "caldi" di attualità

(Teleborsa) -una iniziativa lanciata dalla, nel corso di un evento stampa tenutosi a Roma, per osservare la società, individuare problemi e mettere in campo idee e pensieri, con l'ausilio di esperti nel campo del sociale e dell'economia, per cercare di migliorare il contesto in cui viviamo e mettere in moto cambiamenti reali.Sarà un vero e propriosu tematiche, che intersecano anche tematiche industriali e ambientali, eviscerate in un dialogo aperto che si avvarrà dlsui temi di volta in volta affrontati.A guidare e coordinare i lavori del laboratorio sarà, già presidente di Farmindustria e oggi anche presidente della Fondazione Expo Roma 2030.Sarà possibile elaborarecon le tematiche più urgenti da affrontare ein grado di poter contribuire in modo originale e sostanziale a questo scopo."E' qualcosa a cui stavamo lavorando da tempo, perché pensiamo che una grande impresa molto presente in Italia abbia anche un dovere sociale di far parte del dialogo e di favorire il dialogo su tanti argomenti", ha sottolineato, azionista e membro del Board di, aggiungendo "questo è il nostro obiettivo senza la pretesta di fornire soluzioni, ma solamente di agevolare il dialogo su tante tematiche, anche quelle più neglette".Parlando della personalità che ha accettato di dirigere il Think Tank,, Aleotti ha ricordato che è stato per 11 anni presidente di, un settore chiave che produce in Italia 35 miliardi di euro di farmaci, e grazie a questa esperienza è potuto venire in contatto con moltissime realtà, con il mondo istituzionale, ma anche il mondo delle scuole, della disabilità e delle malattie rare e per questo è sembrata "la persona migliore" per guidare ON RADAR."Ho accettato questa sfida, che Lucia Aleotti mi ha proposto qualche tempo fa, perché ci credo, per i valori che ci sono dietro questo grande progetto ed anche dietro questa grande azienda italiana", ha commentato Scaccabarozzi, ricordando che "il Gruppo ha iniziato un percorso tanti anni fa ed oggi è una presenza straordinaria, non solo nel Paese ma anche a livello mondiale, non solo per la farmaceutica, ma anche per l'impegno che si è assunto di essere responsabile. Questo percorso sta continuando e si tenta, attraverso un radar, di intercettare una serie di problematiche di tipo sociale"."Questo obiettivo vorremmo raggiungerlo in un modo un po' diverso dal solito, con tematiche attinenti non solo alla salute, ma anche di tipo sociale: giovani, lavoro, scuola", ha spiegato Scaccabarozzi, aggiungendo "individueremo queste tematiche su cui coinvolgere personalità importanti che abbiano una esperienza sul campo, per poter fornire elementi utili a chi governa o dirige il nostro Paese".